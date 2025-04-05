HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sessiz anlaşmaların gölgesinde neler oluyor? ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı!

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ülkede yasaklanmasına yönelik tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Trump’ın imzaladığı son kararnameyle, TikTok’a ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için 75 gün ek süre tanındı. Peki, bu erteleme TikTok’un geleceği hakkında neler söylüyor?

Sessiz anlaşmaların gölgesinde neler oluyor? ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı!
Sedef Karatay

Son dönemde attığı adımlarla gündemden düşmeyen Donald Trump, TikTok’un ABD’deki kaderini bir kez daha erteledi. Trump, Çin’e yönelik “rüşvet” olarak nitelendirilebilecek bir teklif sunmuştu. Trump, Çin yönetimine, TikTok’un ABD operasyonlarının yerel bir şirkete satılması durumunda gümrük vergilerinde kolaylık sağlayabileceğini ima etmişti. Çin’den henüz resmi bir yanıt gelmese de, bu gelişmeler iki taraf arasında bir uzlaşmanın yakın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

tiktok

TİKTOK’UN ABD OPERASYONU KİMİN KONTROLÜNE GEÇECEK?

TikTok’un ABD’deki operasyonlarını devralmak için kıyasıya bir yarış sürüyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, teknoloji devleri Oracle, Perplexity ve Amazon’un yanı sıra MrBeast ve Kevin O’Leary gibi tanınmış isimler de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Ayrıca, bazı yatırım sermayesi gruplarının da TikTok’u satın alma planları yaptığı kulislerde konuşuluyor. Ancak tüm bu hareketliliğe rağmen, alıcı taraf henüz netleşmiş değil.

ÇİN’DEN KARŞI HAMLE SİNYALİ

Öte yandan, Çin yönetimi TikTok’u kolayca elden çıkarmaya niyetli görünmüyor. Pekin, geçtiğimiz günlerde ABD’nin gümrük vergisi hamlesine misilleme yapabileceğini duyurdu. Bu restleşme, TikTok’un geleceğinin yalnızca bir şirket satışı meselesi olmaktan çıkıp küresel bir güç mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor.

thumbs_b_c_c7b5e5d8562f54e300798132603dad91

TikTok’un ABD’deki varlığı, hem teknoloji dünyasını hem de uluslararası ilişkileri yakından ilgilendiren bir konu haline geldi. 75 günlük bu ek süre, taraflar arasında bir anlaşma sağlanabilecek mi, yoksa yasak kapısı tamamen mi kapanacak? Merakla beklenen bu sorunun cevabı, önümüzdeki günlerde şekillenecek gibi görünüyor.

(WebTekno)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali! İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'CMK müdafi ödemeleri' açıklaması!Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'CMK müdafi ödemeleri' açıklaması!

Anahtar Kelimeler:
Çin tiktok Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri tiktok video MrBeast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Olaylı derbide cezalar belli oldu mu?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK uzmanı açıkladı

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

Tekne hayranlığı için 'Anlayamazsınız' diyen çocuk büyüdü: Mesleği şaşırttı!

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

Kocaeli'deki döner faciasının ardından şimdi adres Şanlıurfa! Görüntüler isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.