Sessiz anlaşmaların gölgesinde neler oluyor? ABD’de TikTok yasağı yine askıya alındı!

Son dönemde attığı adımlarla gündemden düşmeyen Donald Trump, TikTok’un ABD’deki kaderini bir kez daha erteledi. Trump, Çin’e yönelik “rüşvet” olarak nitelendirilebilecek bir teklif sunmuştu. Trump, Çin yönetimine, TikTok’un ABD operasyonlarının yerel bir şirkete satılması durumunda gümrük vergilerinde kolaylık sağlayabileceğini ima etmişti. Çin’den henüz resmi bir yanıt gelmese de, bu gelişmeler iki taraf arasında bir uzlaşmanın yakın olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

TİKTOK’UN ABD OPERASYONU KİMİN KONTROLÜNE GEÇECEK?

TikTok’un ABD’deki operasyonlarını devralmak için kıyasıya bir yarış sürüyor. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, teknoloji devleri Oracle, Perplexity ve Amazon’un yanı sıra MrBeast ve Kevin O’Leary gibi tanınmış isimler de bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Ayrıca, bazı yatırım sermayesi gruplarının da TikTok’u satın alma planları yaptığı kulislerde konuşuluyor. Ancak tüm bu hareketliliğe rağmen, alıcı taraf henüz netleşmiş değil.

ÇİN’DEN KARŞI HAMLE SİNYALİ

Öte yandan, Çin yönetimi TikTok’u kolayca elden çıkarmaya niyetli görünmüyor. Pekin, geçtiğimiz günlerde ABD’nin gümrük vergisi hamlesine misilleme yapabileceğini duyurdu. Bu restleşme, TikTok’un geleceğinin yalnızca bir şirket satışı meselesi olmaktan çıkıp küresel bir güç mücadelesine dönüştüğünü gösteriyor.

TikTok’un ABD’deki varlığı, hem teknoloji dünyasını hem de uluslararası ilişkileri yakından ilgilendiren bir konu haline geldi. 75 günlük bu ek süre, taraflar arasında bir anlaşma sağlanabilecek mi, yoksa yasak kapısı tamamen mi kapanacak? Merakla beklenen bu sorunun cevabı, önümüzdeki günlerde şekillenecek gibi görünüyor.

(WebTekno)