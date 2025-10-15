HABER

Sessiz Müzayede by RC’den minik koleksiyonerler için özel deneyim

2018 yılından bu yana dünyada ilk olma özelliğiyle hayata geçirilen Sessiz Müzayede by RC – Çocuklara Özel Müzayede, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Bodrum gibi şehirlerde yüzlerce müzayedeyle binlerce çocuğu sanatla buluşturdu

Sessiz Müzayede by RC’den minik koleksiyonerler için özel deneyim

Sanatçıların desteğiyle sürdürülen bu özgün yapı, çocukların estetik duygularını geliştirmeyi, gözlem yeteneklerini güçlendirmeyi, koleksiyonerlik bilincini erken yaşta kazandırmayı ve sanata karşı duyarlılık oluşturmalarını amaçlıyor.

Her bir müzayede, minik katılımcıların kendi zevklerini keşfettikleri, sanatı yaşamlarının doğal bir parçası haline getirdikleri özel bir deneyim sunuyor.

İstanbul Nautilis AVM’de düzenlenecek müzayede bilgileri:

Yuliya & Rahmi ÇÖĞENDEZ Yönetiminde 18-19 Ekim 2025 Cumartesi-Pazar 16:00

