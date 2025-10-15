Sessiz Müzayede by RC’den minik koleksiyonerler için özel deneyim

Sanatçıların desteğiyle sürdürülen bu özgün yapı, çocukların estetik duygularını geliştirmeyi, gözlem yeteneklerini güçlendirmeyi, koleksiyonerlik bilincini erken yaşta kazandırmayı ve sanata karşı duyarlılık oluşturmalarını amaçlıyor.

Her bir müzayede, minik katılımcıların kendi zevklerini keşfettikleri, sanatı yaşamlarının doğal bir parçası haline getirdikleri özel bir deneyim sunuyor.

İstanbul Nautilis AVM’de düzenlenecek müzayede bilgileri:

Yuliya & Rahmi ÇÖĞENDEZ Yönetiminde 18-19 Ekim 2025 Cumartesi-Pazar 16:00