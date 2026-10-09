Sessiz reflü sesinizi elinizden alabilir: Belirtileri hafife almayın

Dr. Mustafa Yalçın, mide yanması olmadan ilerleyen boğaz reflüsünün, kronik ses kısıklığından boğazda takılma hissine kadar birçok belirtiyle yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. "Sessiz reflü" olarak bilinen laringofarengeal reflünün çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğini vurgulayan Uzm. Dr. Yalçın, mide asidinin gırtlak mukozasını tahriş etmesinin ses tellerine zarar verebileceğini kaydetti.

KAPAKÇIKLAR ZAYIFLAYINCA ASİT BOĞAZA ULAŞIYOR

Dr. Yalçın, hastalığın en önemli nedenlerinden birinin mide içeriğinin yukarı kaçmasını önleyen yemek borusundaki alt ve üst kapakçıkların işlevini yeterince yerine getirememesi olduğunu söyledi. Kapakçıkların gevşemesiyle mide asidinin gırtlağa kadar ulaşabildiğini belirten Yalçın, fazla kilo, yağlı ve baharatlı beslenme, sigara ve alkol kullanımı, yemekten hemen sonra uzanma, geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı, kronik stres ve gebeliğin riski artıran faktörler arasında yer aldığını ifade etti.

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Boğaz reflüsünde en sık görülen belirtilerin sabah saatlerinde daha belirgin hale geldiğini söyleyen Dr. Yalçın, "Kronik ses kısıklığı, seste kalınlaşma veya çatallaşma, geçmeyen öksürük, boğazda takılma hissi, sürekli boğaz temizleme ihtiyacı, yutma güçlüğü, ağız kokusu, geniz akıntısı ve kulakta dolgunluk hissi gibi yakınmalar göz ardı edilmemeli" diye konuştu.

MUAYENE VE TESTLERLE TANI KESİNLEŞİYOR

Boğaz reflüsünün yalnızca belirtilere bakılarak teşhis edilemeyeceğini vurgulayan Dr. Yalçın, muayene ve gerekli görülen özel testlerle tanının kesinleştirildiğini söyledi. Tedavide ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını belirten Yalçın, "Yemekten sonra en az iki-üç saat uzanmamak, akşam yemeklerini erken ve hafif tüketmek, yağlı ve baharatlı yiyecekleri azaltmak, sigara ve alkolü bırakmak ile yatarken başı hafif yüksekte tutmak tedaviyi destekleyen önemli adımlardır" dedi.

MİDE REFLÜSÜYLE AYNI HASTALIK DEĞİL

Dr. Yalçın, boğaz reflüsünün gastroözofageal reflü (mide reflüsü) hastalığıyla sıkça karıştırıldığını belirterek aralarındaki temel farkı şöyle anlattı:

"Mide reflüsünde asit yemek borusuna kadar yükselirken göğüste yanma ön plandadır. Boğaz reflüsünde ise asit gırtlak ve yutak bölgesine ulaşır. Bu nedenle ses kısıklığı, kronik öksürük ve boğazda takılma hissi gibi farklı belirtiler ortaya çıkar."

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır