Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Tüm Türkiye hemşire Sevcan Demir cinayetiyle ürperdi. Kocası Halit Can Sakman tarafından katledilen Sevcan Demir'in son anları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor.

11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

"CİNAYETTEN SONRA SİGARASINI YAKIYOR"

Sabah'ın haberine göre kızının olay günü evden kaçmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntülerini acı çekerek izlediklerini belirten acılı baba, "Kızım katilin elindin kurtulmak için defalarca kaçmaya çalışmış. Katil cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor." dedi.

SATIRIN SAPI KIRILANA KADAR VURMUŞ

Acılı baba Güney Demir kızının katilinin en ağır cezayı almaları için hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi. Katilin, kızı Sevcan'ı öldürmeden önce telefonla yakınlarını aradığına dikkat çeken baba Demir, "Katil cinayetten önce polis yakını ve ailesinden bir takım kişiler ile görüşmüş. Bu görüşmelerin ne maksatla yapıldığının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Katilin hak ettiği cezayı almamasını istiyoruz. Kızımın boğazını satır ile 4 kez vurmuş. En sonunda satırın sapı kırılmış" diye konuştu.