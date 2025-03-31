HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

31.03.2025 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan Volkan Konak için taziye mesajı paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımla ilgili yazar Sevda Türküsev, "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullandı. Türküsev'in paylaşımı sosyal medyada gündem olurken "Tüm oyunu bozdunuz" yorumları yapıldı.

Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'de dün verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi hesabından Konak için taziye mesajı yayımlamıştı.

İmamoğlu mesajında "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sesini hiç kısmadın. Güle güle can dostum..." demişti.

thumbs_b_c_e7828c77abfa467c7d788a2eca1001dc

"SOSYAL MEDYASINI BAŞKASININ KULLANDIĞI BELLİ"

İmamoğlu'nun mesajıyla ilgili bir haberi alıntılayan yazar Sevda Türküsev, "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

1

"TÜM OYUNU BOZDUNUZ"

Türküsev'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Türküsev'in paylaşımıyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlar:

5

6

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Çorum'da mangal ateşinden çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldiÇorum'da mangal ateşinden çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
Sinop'ta otomobil su kanalına devrildiSinop'ta otomobil su kanalına devrildi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

Yazlık kıyafet ele verdi: Bu sefer de polis üniformasıyla yakalandı

Yazlık kıyafet ele verdi: Bu sefer de polis üniformasıyla yakalandı

Kan donduran olay! Mesajlarını göstermedi, eşi bıçakladı

Kan donduran olay! Mesajlarını göstermedi, eşi bıçakladı

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Kahreden olay! 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

Kahreden olay! 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.