Sevda Türküsev'in Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'de dün verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Konak'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi hesabından Konak için taziye mesajı yayımlamıştı.

İmamoğlu mesajında "Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sesini hiç kısmadın. Güle güle can dostum..." demişti.

"SOSYAL MEDYASINI BAŞKASININ KULLANDIĞI BELLİ"

İmamoğlu'nun mesajıyla ilgili bir haberi alıntılayan yazar Sevda Türküsev, "Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyasını başkasının kullandığı belli. Yoksa şu anda cezaevinde elimde telefon olması lazım ki bu mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

"TÜM OYUNU BOZDUNUZ"

Türküsev'in bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Türküsev'in paylaşımıyla ilgili yorum yaptı. İşte o yorumlar: