Sevgilisini önce boğdu ardından cesedini bir gün arayla iki kez yaktı!

Eskişehir'de geçen sene işlenen kadın cinayetinin detayları ilk kez ortaya çıktı. Kan donduran ayrıntılar cani tarafından mahkemede tek tek itiraf edildi. Sevgilisini önce boğduğunu söyleyen katil ertesi gün ormandaki cesedin yanına bir kez daha gittiğini, karla kaplı halde görünce üzerine benzin döküp yaktığını söyledi. Bununla da yetinmeyen cani ertesi gün bir daha cesedin yanına giderek bir kez daha benzin döküp ateşe verdi.

Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı (30) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İdris Gökmen, ilk duruşmada suçunu itiraf etti. Arbede sırasında Deniz Oktay’ı elleriyle boğarak öldürdüğünü söyleyen Gökmen, “Olay günü Deniz’i yakmadım ancak ertesi gün tekrar aynı yere gittim. Deniz’in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım” dedi.

Kent merkezinde oturan Deniz Oktay, geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi. Bölgede yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris Gökmen, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık İdris Gökmen hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen’in yanı sıra öldürülen Deniz Oktay’ın yakınları ile avukatlar katıldı.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay’ı aralarındaki tartışmada boğazını sıkarak öldürdükten sonra birer gün arayla gidip üzerine benzin dökerek yaktığını itiraf etti. Gökmen, “Deniz Oktay’ı 3-4 yıldır tanıyorum. 2 aylık ilişkimiz vardı, sevgiliydik. Bundan önce Deniz’in ablası Elvan ile uzun süren ilişkimiz vardı. Ondan ayrıldım, Deniz’le birlikte olmaya başladım. Deniz beni arayıp evden almamı istedi. Gece yarısından sonra buluştuk. Deniz’in isteğiyle Buldukpınar köyüne gittik. Köyün üst tarafında bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Saat gece 02.00-03.00 sıralarında arabada otururken hiçbir neden yokken Deniz bana saldırmaya başladı. Tokat attı, ağır küfürler etti. Elini tutup, ‘yapma’ dedim. Kapıyı açıp aşağı ittirdim. Deniz Oktay kapıyı açtı, tekrar bana saldırdı. Ben şoför mahallindeydim, Deniz ise yolcu koltuğundaydı. Ben de alkolün etkisiyle Deniz ile birlikte aşağı indim, arbede dışarıda da devam etti. Ben Deniz’in boğazını sıktım, ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Denizi bıraktığımda hırlıyordu” dedi.

BİR GÜN ARAYLA GİDİP, İKİ KEZ BENZİNLE YAKMIŞ

Gökmen, “Benim aracımın yakıtı azdı bu sebeple köye gitmeden önce az miktarda benzin aldım. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz Oktay bu benzini görüp ön tarafa almış. Boğuşma esnasında benim üzerime benzin dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Olay günü Deniz’i yakmadım ancak ertesi gün korktum, tekrar aynı yere gittim. Deniz’in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım” diye konuştu.

Duruşmaya katılan Deniz Oktay’ın yakınları da sanık İdris Gökmen’den şikayetçi olduklarını söyleyerek ifade verdi. Mahkeme heyeti savunma ve tanık beyanlarının ardından sanık İdris Gökmen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

cinayet Eskişehir orman
