HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı! İstanbul'da akılalmaz darp ve gasp kamerada

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı! İstanbul'da akılalmaz darp ve gasp kamerada

02.03.2025 11:04
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
02.03.2025 11:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiddet gördüğü eşinden kaçıp sığınma evine yerleşen kadınla sevgili olan, evli ve çocuk babası Mekki Kahraman (35) hayatının dehşetini yaşadı. Çift sevgili olduktan sonra ev tuttu. Bir süre sonra ise G.D. adlı kadın, başka biriyle olduğunu söyleyip Kahraman'dan ayrıldı. Kahraman, eşyalarını almak için eve girdiğinde ansızın saldırıya uğrayarak büyük şok yaşadı. Tuzağa düştüğünü anlayan Kahraman, saldırıdan yakasından tutup silkelenerek kovulurken videoya da alındı.

Eşinden kaçan kadınla sevgili oldu, kadın 3 ay sonra "Ben başka biriyle birlikteyim" deyince işler sarpa sardı... İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay darp ve gaspla sonuçlandı. Eve eşyalarını almak için girmek isteyen Mekki Kahraman darbedilirken kimliğinden de oldu. Darp ve gaspçı şahıs yaklanıp adli kontrolle serbest bırakıldı. Kahraman ise yaşananlara isyan ederek ikisinin de ceza almasını istedi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586212_173502

SIĞINMA EVİNDE TANIŞTILAR

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Mekki Kahraman çalıştığı özel hastanede, bir süre önce şiddet gördüğü eşinden kaçarak sığınma evine yerleşen evli ve 2 çocuk annesi Gülcihan D. ile tanıştı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikili, bu süre içinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra Kahraman ve Gülcihan D. aralarında anlaşarak emlakçıya gitti. Semtten bir ev kiralayan Kahraman ve Gülcihan D. birlikte yaşamaya başladı.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586213_173502

DARBEDİP KİMLİĞİNİ GASBETTİ

Yaklaşık 3 ay sonra Gülcihan D., iddiaya göre eşinden boşanması için Kahraman’a baskı yaptı. Aralarında yaşanan tartışmada Gülcihan D., hayatında başka birisinin olduğunu öne sürerek Kahraman’a ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine evden ayrılan Kahraman, ertesi gün eşyalarını almak için Gülcihan D. ile birlikte yaşadıkları eve geldi. Kahraman daireye girdiği sırada arkasından gelen kişi onu darbetmeye başladı. Kahraman’ı döverek dışarıya çıkaran kişi kimliğini de gasbederek yaşananları kayıt altına aldı.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586214_173502

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Mekki Kahraman, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman’ı darbedip ve gasbeden kişinin Ömer D. (31) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ömer D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ömer D.’ye 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma (gasp)' suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Ömer D., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586215_173502

HER İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Diğer yandan Gülcihan D.’nin Mekki Kahraman hakkında şikayetçi olduğu bilgisi edinildi. Emniyette 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan Mekki Kahraman, savcılık kararıyla serbest kaldı. Olay nedeniyle Mekki Kahraman’ın çalıştığı hastanede işten çıkarıldığı ve bu yüzden mağdur olduğu da öğrenildi. Diğer yandan Mekki Kahraman’ın da kendisini darbeden Ömer D. ile Gülcihan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da öğrenildi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586216_173502

"AYILDIĞIMDA BİR DAHA VURMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan Mekki Kahraman, "Onunla ben çalıştığım hastanede tanıştım. Numaralarımızı birbirimize verdik. Süreç ilişki durumuna geldi. Bu bayan kadın sığınma evinde duruyordu. Biz onunla tanıştık ve dışarıya çıktık. O bana, 'Ben kadın sığınma evinden çıkmak ve ev tutmak istiyorum' dedi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586223_173502

Gittik ve bir emlakçıdan evimizi tuttuk. Kira kontratı zaten benim üstümeydi. 2-3 ay böyle geçti birlikte olduk. Bu benden ayrılacağını söyleyince ben de 'Tamam' dedim. En azından geleyim eşyamı alayım dedim. Kendisine de geleceğimi söylemiştim.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586219_173502

Tam kapıdan içeri girdim, kapıyı kapattım ve iç kapıyı açacakken birden dış kapı açıldı. Bu şahıs geldi ve beni hem içeride hem de dışarıda darbetti. O sırada kafamı kaldırıma çarptım. O sırada 10-15 saniye bayıldım. Ayıldığımda bir daha vurmaya başladı. Sonra da videomu çekti ardından da kimliğimi aldı. Yani beni gasbetti" dedi.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586218_173502

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Mekki Kahraman yaşadıklarının devamını şöyle anlattı:
“Ertesi gün de hastaneye gidip darp raporu aldım. Emlakçıya gidip kontratı feshettim. Daha sonra karakola gittim ve beni darbeden kişiden şikayetçi oldum. Sonra bu karakola getirildi ve 'Ben ne bu beyefendiyi ne de hanımefendiyi tanıyorum' dedi. 'Beni hem darbetti hem videomu çekti hem de kimliğini aldı' dedim. Ondan sonra suç duyusunda bulundum. Şahıs gözaltına alındı ama adliyede serbest kaldı. Ben ikisinden de şikayetçiyim.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586220_173502

Mağdur olan benim, asla kadına şiddet göstermedim. 'Beni taciz ve darbetti' diye benden şikayetçi olmuş, asla böyle bir şey olmadı. Kira kontratı da benim üstüme, evi tahliye edeceğim en kısa süre içinde. O şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Olaydan dolayı hem işimden oldum. Bu yüzden mağdur oldum. Ceza almalarını istiyorum.

ISTANBUL---KAGITHANE’DE-SEVGILISININ-EVI_586222_173502

Bütün her şeyi karşı taraf yaptı. Aslını astarını bilmeden yorum yapmışlar video hakkında. Gereğinin yapılmasını istiyorum."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Düzce'de 55 bin 810 büyükbaş hayvan aşılanacakDüzce'de 55 bin 810 büyükbaş hayvan aşılanacak
Konya'da Çetmi Şelalesi buz tuttuKonya'da Çetmi Şelalesi buz tuttu
Anahtar Kelimeler:
gasp darp kimlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Dilan Polat ve eşi sabaha karşı gözaltına alındı! Avukattan açıkladı

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

Fiyatı isyan ettirdi! Diyanet'ten tartışma yaratan 'sahur' önerisi

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

'Bizden sonra meslek ölecek! Arayıp bulamayacaklar' Çırak sıkıntısı var

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı kılınırken fenalaştılar! Ekipler olay yerine geldi: Ölümden dönen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Öcalan'ın çağrısı sonrası Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış: Şehit aileleri de masada olmalı

Tarihi hamle! İmzayı attı: "Zamanı çoktan gelmişti"

Tarihi hamle! İmzayı attı: "Zamanı çoktan gelmişti"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.