HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sevgisiyle tartıştı, intihar etmek için 25 metrelik falezlerin üzerine çıktı! "Benim suçum seni sevmek mi?"

Antalya’da sevgilisiyle tartışan bir kişi, 25 metrelik falezlerin ucuna gelip intihara teşebbüs etti. Ailesi, sevgilisi ve polis tarafından yapılan ikna çabaları sonucu yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen adama sevgilisi, "Benim suçum seni sevmek mi? Cümle aleme rezil ettin beni diye" sitem etti.

Sevgisiyle tartıştı, intihar etmek için 25 metrelik falezlerin üzerine çıktı! "Benim suçum seni sevmek mi?"
Begüm Özkaynak

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı’nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki M.Y., sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından falezlerin kenarına çıktı. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AW443861_03

İKNA ÇALIŞMALARINA BABASI BİLE KATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk görüşmeler sonuç vermeyince, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı müzakereci polis olay yerine çağrıldı. Bu süreçte M.Y.’nin babası ve bazı yakınları da bölgeye gelerek ikna çalışmalarına katıldı. Olay yerinde bulunan sevgilisi ise zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamazken, çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

AW443861_06

"BENİM SUÇUM SENİ SEVMEK Mİ?"

İkili arasında geçen konuşmalar da çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından duyulurken. M.Y.’nin sevgilisi, "Sen beni cümle aleme rezil ettin. Benim suçum seni sevmek mi? Ben senin her zaman yanında oldum. Ben 3 gündür evime gitmiyorum" diyerek sitem etti. M.Y. ise, "Her şeye razıyım, yalanına da razıyım. Yine de elini tuttum" sözleriyle karşılık verdi.

AW443861_04

POLİS MONT VERDİ

İkna çabaları sırasında hava sıcaklığının düşmesi üzerine müzakereci polis, M.Y.’ye mont verdi. Montu uzatırken, "Ben bile üşüdüm, hava soğuk. Seni düşünüyoruz, seni seviyoruz. Senin için buradayız, bize biraz daha yardımcı ol" ifadelerini kullandı.
İkna edilen M.Y., güvenli şekilde bulunduğu yerden alındı. Ambulansa alınırken kısa süreli zorluk çıkaran M.Y., sağlık ekiplerinin eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı Sevgilisiyle tartışıp 25 metrelik falezlere çıktı
Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandıKayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
antalya intihar girişimi sevgili çift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki o bölge için uyarı yaptı: "2 tane 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

İmamoğlu’nun girdiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri hakkında gözaltı kararı!

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

Cani doktor yavru köpeği parçaladı

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.