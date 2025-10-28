Seyahat etmeyi sevenlere müjde! Apple'dan yeni karar: Dijital pasaport özelliği geliyor

Teknoloji devi Apple, kullanıcıların pasaportlarını dijital olarak iPhone’larına eklemesini mümkün kılacak yeni bir özelliğini duyurdu. Şirket, bu adımla birlikte dijital kimlik sistemlerinde yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Apple Pay ve Apple Wallet Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, söz konusu dijital pasaport entegrasyonunun ilk olarak ABD’de hayata geçirileceğini açıkladı.

PASAPORTLAR APPLE WALLET’A EKLENECEK

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Apple Wallet uygulaması üzerinden ABD pasaportlarını güvenli bir şekilde dijital ortamda saklayabilecek. Şirket, sistemin REAL ID standartlarına uygun olarak geliştirildiğini ve kişisel verilerin gizliliğini koruyan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Dijital pasaportlar; havalimanlarında, internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve mağazalarda kimlik veya yaş doğrulama amacıyla kullanılabilecek.

İLK ETAPTA SADECE ABD PASAPORTLARI DESTEKLENECEK

Apple, dijital pasaport özelliğinin ilk aşamada yalnızca ABD vatandaşlarına ait pasaportlarla uyumlu olacağını duyurdu. Diğer ülkeler için planlamaların sürdüğünü belirten şirket, sistemin ilerleyen dönemde küresel ölçekte genişletilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

İPHONE 11 VE ÜZERİ MODELLERDE KULLANILACAK

Yeni özellik, iOS 26 işletim sistemiyle birlikte gelecek ve yalnızca iPhone 11 ve üzeri modellerde aktif olacak.

Teknoloji uzmanları, Apple’ın bu hamlesini “fiziksel kimliklerin dijital dönüşümünde önemli bir kilometre taşı” olarak değerlendiriyor.