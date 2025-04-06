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Seydikemer’de domates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayla yolunda seyir halinde olan domates yüklü kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Seydikemer’de domates yüklü kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, C.K. idaresindeki domates yüklü kamyon, Fethiye – Antalya karayolu Karabel mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü C.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonun kasasındaki domatesler etrafa saçılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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