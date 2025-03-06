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Seyir halinde otomobil cayır cayır yandı!

06.03.2025 12:17
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Adıyaman’da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Seyir halinde otomobil cayır cayır yandı!

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı karayolları kavşağı yakınlarında seyir halinde olan M.K. idaresindeki 02 AFK 773 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracı durdurarak alevlere müdahale etti. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araçta hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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