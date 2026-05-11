Seyir halindeki araç alev aldı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara yolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden İnegöl ilçesine seyir halinde olan Uğur Ş. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.



