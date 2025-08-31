HABER

Seyir halindeki aracın tekeri patladı: Baba ve oğlu yaralandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç, tekerinin patlaması sonucu takla attı. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Silvan-Batman karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki aracın tekerleğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araçta bulunan baba ve oğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

YARALANAN BABA OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

