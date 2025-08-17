Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

İstanbul'da trafikte yaşanan bir olayın görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Trafikte seyir halindeki bir araçta sürücünün kucağında bir kadın olması tepkilere neden oldu. O anlar, cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken; O anları kayda alan bir vatandaş, "Arabayı iki kişi kullanıyor, sevişiyorlar arabada, terbiyesizler" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın ne zaman ve hangi ilçede yaşandığı henüz netleşmezken görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar durumu normal karşılarken, bazı kullanıcılar ise trafikte risk yarattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

BİRİ 29 BİRİ 19 YAŞINDA

Asayiş Berkamal isimli hesaptan paylaşılan görüntülerin ardından trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yanında yolcu olarak bulunan S.A.Z. (19) yakalandı.

CEZA YAZILDI

"Tedbirsiz ve saygısızca araç kullanmak" ve "Emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden" cezai işlem uygulanırken; B.Ö. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.