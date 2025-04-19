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Seyir halindeki hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş açıldı; 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan sürücü Serkan Y. (38) ağır yaralandı.

Seyir halindeki hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş açıldı; 1 kişi yaralandı
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Serkan Y. (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki şüpheli ya da şüpheliler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Aracın ön ve arka camlarından içeri giren saçmalar, sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

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ŞÜPHELİLER KAÇTI

Saldırının ardından motosikletli şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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