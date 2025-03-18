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Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada

18.03.2025 22:13
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılmaz hale geldi. Kamyonetin alev alev yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı; o anlar kamerada

Olay, saat 16.50 sıralarında Bahçe ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşoğluk Tüneli çıkışında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle alev alırken, şoför, aracını emniyet şeridine çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonetteki yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye kamyonet
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