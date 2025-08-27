HABER

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü: 1 yaralı

Gaziantep-Nizip otoyolunda seyir halindeyken yanmaya başlayan hazır sıkma köpük yüklü kamyonet, kısa sürede alev topuna döndü. Durumu fark ederek son anda kendisini araçtan atan sürücü hafif yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, hazır sıkma köpük yüklü sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeye bir nedenle yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Durumu fark ederek kamyoneti sağ şeride çeken sürücü ise kendisini son anda araçtan dışarı atarak kurtuldu. Vücudunda yanıklar oluşması sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kamyonetteki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otoyol bir süre araç trafiğinin durmasına neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

