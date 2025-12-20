HABER

Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya düştü; 5 yaralı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin Mahallesi Güneşli Sokak’ta meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine heyelan sonucu yamaçtan yuvarlanan kaya parçası düştü. Tavanı çöken otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Araçta sıkışan N.Ç. için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grubu ekipleri çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekiplerin kontrollü çalışmasıyla yaralı, araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Trabzon
