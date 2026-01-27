HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D020 kara yolunda seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı

Dağdibi Mahallesi mevkiinde D020 kara yolunda meydana gelen olayda, seyir halindeki tırın dorsesinden çok sayıda saman balyası düştü. Kara yolunun bir bölümünü kaplayan balyalar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi.

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yola dökülen saman balyalarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı. Olayda herhangi bir kazanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi. Yola dökülen saman balyaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki tırdan düşen saman balyaları trafiği tehlikeye attı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye giriş yaptı: Çöl tozu alarmı! Bir hafta sürecek...Türkiye giriş yaptı: Çöl tozu alarmı! Bir hafta sürecek...
TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!TikTok'a dikkat çeken 'Trump' suçlaması!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.