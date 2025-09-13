HABER

Seyir halindeydi: Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı!

Ümraniye'de seyir halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüs alev topuna dönerken, şoför ve yolcular son anda tahliye edildi.

Olay, saat 07.45 sıralarında Ümraniye Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi- Ataşehir - Bostancı hattında sefer yapan 34 TN 1796 plakalı İETT otobüsü hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Şoför Abdullah Sevindik, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Otobüs kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Öte yandan, yangın sırasında otobüsten patlama sesleri geldiği öğrenildi.

Yangın esnasında otobüsün içinde olan Kenan Sevil, "Otobüsle ilerliyorduk arkadan korna sesi geldi araba durdurdu bizi. Dumanlar çıkıyordu arka sağa lastikten. Durduk şoför iki tane yangın söndürme tüpünü aldı sıkmaya başladı içerisi duman oldu. sakince indik sonra itfaiyeyi aradık yangın büyüdü itfaiye geldi. Biz terk ettik otobüsü Ataşehir‘e gidiyordum" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

