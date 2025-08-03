Seyir halindeyken bir anda alev aldı! Araç kül oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi’ne bağlı Sarnıç mevkisinde seyir halinde olan bir yurttaş, Tofaş marka aracının birden alev almasıyla durarak kendini son anda dışarı attı. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye en yakın noktada nöbet tutan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, alev topuna dönen araç yangınını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler de olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlattı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır