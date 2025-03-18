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SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.03.2025 16:42
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SGK'nın aldığı yeni karar doğrultusunda eczacılar artık hastanın ilaç bilgilerine ulaşamıyor. Kişisel verileri Koruma Kanunu'na dayandırılan bu uygulama hastaların ilaç temini sürecinde mağduriyet yaşamasına neden oldu. Eczacılar zorlandıklarını ifade ederek SGK'ya bu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

SGK'dan yeni karar! Eczanelerde yeni dönem: Hastalar artık...

SGK yeni bir karar aldı. Eczanelerde yeni bir dönem başlamış oldu. Bu durum özellikle yaşlı hastaları bir hayli mağdur etti. Hastalar eczaneye geldiği zaman eczaneler artık hastaların geçmiş ilaç bilgilerini göremeyecek.

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"İLAÇ YAZDIRMA ZAMANINI ÖĞRENMEK İÇİN KOLAYLIK OLUYORDU"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacı Ada Aksoy, "Eskiden bir hastanın adlığı ilaçları bir seneye kadar görebiliyorduk. Raporları, muayene yaptıkları yerleri... Hepsini görebiliyorduk. Hastanın kullandığı ilaçları,raporlu olarak kullandığı ilaçları görebiliyor ve çıktı olarak verebiliyorduk hastaya. İlaç yazdırma da özellikle zamanın gelip gelmediği açısıdan kolaylık oluyordu. Hasta verdiğimiz çıktıyla gidip doktorundan ilacı yazdırabiliyordu." dedi.

"HASTANELERDEKİ YOĞUNLUK ARTACAK"

Ekol TV'den Enes Arol'un haberine göre açıklamasının devamın Aksoy şunları ifade etti:

"Yeni kararla birlikte hastanelerdeki yoğunluk da artacak. Hastalar bizden öğrenip ona göre gidiyorlardı, özellikle yaşlı hastaların takip etmesi kolay değil. Onların takip etmesi çok zor."

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SGK'YA ÇAĞRI

Eczacılar zorlandıklarını ifade ederek SGK'ya bu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sgk ilaç Eczane
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