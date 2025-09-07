Siber güvenlik sigortası nedir? Siber güvenlik sigortası ne işe yarar, nasıl ve nereden yapılır?

Özel ve tüzel kişilerin günlük hayatta ve iş hayatında kullandığı internet, her ne kadar çok faydalı ve zaman kazandırıcı olsa da, çeşitli işlemleri hızlandırsa da bazı güvenlik açıklarına neden olabilmektedir. Kötü niyetli kişilerin eline geçebilecek bazı bilgilerin sızması konusunda çeşitli güvenlik açıkları oluşması hem kişileri hem de kurumları ciddi şekilde riske atabilmektedir.

Bilgisayar ya da bilgisayar ağı anlamına gelen bir önek olarak kullanılan siber kelimesi, genel olarak interneti ifade etmek için kullanılır. Teknoloji ile iç içe olmak, günlük hayatın ve iş hayatının her alanında internet kullanmak ve teknolojiden yararlanmak siber güvenlik sınırlarını tehlikeye atabilmektedir.

Sunucuları, mobil cihazları, bilgisayarları, elektronik sistemleri, verileri ve ağları kötü amaçlı saldırılardan korumak siber güvenlik olarak isimlendirilmektedir. Günümüzde internetin çok amaçlı ve her alanda kullanılması siber güvenlik önlemlerinin arttırılmasına neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak ise siber sigorta kavramı ortaya çıkmıştır.

Siber güvenlik sigortası nedir? Siber güvenlik sigortası ne işe yarar?

Gün geçtikçe artmaya başlayan siber suç oranları, hem bireyleri hem de firmaları tehdit altına almaktadır. Bu nedenle siber güvenlik olaylarının ve fidye yazılımların önüne geçmek için siber güvenlikler oluşturulmuş ve geliştirilmiştir. Siber sigorta kavramı da bu gelişmelerin bir sonucu olarak hayata geçirilmiştir.

Siber sigorta ile şirketlerin ve kişilerin olası bir siber güvenlik saldırılarından kaynaklı olarak yaşanabilecek zararları karşılama sorumlulukları en aza indirgenir. Bu da bir siber olay meydana geldiği zaman finansal zararları ve sonuçları hafifletici etki sağlar. Çevrim içi iş yapanları yakından ilgilendiren bu duruma göre siber sigorta kapsamında olan bazı durumlar bulunmaktadır.

Siber sigortanın kapsamında olan bazı durumlar şunlardır:

Hukuki ücretlendirmeler

Siber saldırıdan etkilenen müşterilerin kimliklerin korunması

İşletme koruma amacı ile ihlal edilmiş olan şirket verilerinin kurtarılması

Güvenliği ihlale uğramış olan bilgisayar sistemlerindeki ve sunuculardaki herhangi bir hasarın onarılmasının toplam gideri

Siber güvenlik sigortası nasıl yapılır? Siber güvenlik sigortası nereden yapılır?

Kurumlarda risk yönetimi adına geliştirilen ve uygulanan siber güvenlik sigortası özellikle elektronik verilerini sanal ortamda oluşturan yöneten ve depolayan firmaların ihtiyaç duyduğu bir uygulamadır. Hassas müşteri verileri, kredi kartı numaraları, çeşitli kişisel bilgiler dijital ortamda siber suçların ve siber suçluların başlıca hedefleridir. Siber saldırılar nedeni ile meydana gelen kesintiler de bir firmanın finansal durumunu olumsuz yönde etkileyeceği için e ticaret şirketleri siber güvenlik sigortasından yararlanmalıdır.

Siber güvenlik sigortası, siber güvenlik sigortası hizmeti veren tüm bankaların fiziksel şubeleri, internet şubeleri üzerinden yapılabilmektedir. Sigorta poliçesine de internet üzerinden ya da direkt olarak çalışılan bankanın fiziksel şubesine giderek ulaşabilmek mümkün olmaktadır.

Kapsama alanı oldukça geniş olan siber sigortadan faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirmeyenler siber güvenlik sigortasından yararlanamaz: