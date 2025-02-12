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  4. Sibirya kurdu traktör sürüyor: ‘Çakır’ın traktör aşkı sosyal medyada gündem oldu!

Sibirya kurdu traktör sürüyor: ‘Çakır’ın traktör aşkı sosyal medyada gündem oldu!

12.02.2025 14:40
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 14:40
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde, bir Sibirya kurdunun traktör kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi. "Çakır" adındaki Sibirya kurdu, karda traktörün direksiyonuna geçerek ilginç bir yeteneğini sergiledi. Sahibi, traktörle yolculuk etmeyi çok seven ve bu alışkanlığından vazgeçmeyen ‘Çakır’ı bir an bile yanından ayırmıyor.

Sahibi, kurdunun traktörle yaptığı yolculukları kaydederek sosyal medyada paylaştı ve o anlar hızla viral hale geldi. Görüntülerde, karla kaplı yolda seyir halindeki traktörün direksiyonunda ‘Çakır’ yer alırken, etrafta hiç kimse onun bu yeteneğini gözleriyle gördüğüne inanamıyor.

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TRAKTÖR SÜRMEK, ÇAKIR’IN GÜNLÜK KEYFİ

Sahibi, ‘Çakır’ın traktörle vakit geçirmeyi bir tür eğlence ve alışkanlık haline getirdiğini belirtiyor. Yolda ilerlerken traktörün direksiyonunu tutan köpek, adeta bir profesyonel sürücü gibi görünmesiyle çevredekiler tarafından hayretle izleniyor.

Sahibi, kurdun bu ilgisini zamanla geliştirdiğini söylüyor. Traktörün direksiyonuna geçmek ise onun için adeta bir eğlenceden daha fazlası gibi görünüyor.

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SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER GÜLDÜRDÜ

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, kurdun traktör kullanırken gösterdiği beceriyi şaşkınlıkla izlerken, bazıları da eğlenceli yorumlarla bu ilginç durumu yorumladı. İşte o sosyal medya yorumlarından bazıları:

  • “Ben bile kullanamıyorum.”
  • “Çok şükür bunu da kimseye kaptırmadık.”
  • Kurt bile benden iyi sürüyo.”
  • “Kurt kışı çalışarak geçiriyor.”
  • “Ehliyet sınavından geçer.”

‘Çakır’ bu görüntülerle, sadece Karasu’da değil, tüm Türkiye’de adeta fenomen haline gelmiş durumda.

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DOĞAL BİR YETENEK Mİ? YOKSA BİR ANTRENMAN MI?

Kurtların doğal olarak yön duygularının çok gelişmiş olduğu bilinirken, ‘Çakır’ için de bu durumun geçerli olup olmadığı merak konusu.

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Traktör kullanmanın kurdun doğal yetenekleri ile bağlantılı olup olmadığı, merak edilse de, görüntülerdeki dikkati ve kontrollü sürüş tarzı, ‘Çakır’ın bu konuda ne kadar ustalaştığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya traktör kurt
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