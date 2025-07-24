Sıcak onları da etkiledi! Kocaeli'de hayvanat bahçesi sakinlerine buz kalıplarıyla serinletme

Yüksek sıcakların etkisini sürdürdüğü kentte termometreler öğle saatlerinde 35 dereceyi gösterdi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde görev yapan bakıcılar, hayvanları üzerlerine hortumla su sıkarak ve buz kalıplarıyla serinletmeye çalıştı.

Hayvanat bahçesindeki boz ayı "Yumuk"un havuzuna buz kalıpları bırakıldı. Havuza giren boz ayı, buz kalıplarıyla oynayarak serinleme imkanı buldu.

Hint gergedanı "Samir" de buz kalıpları verilerek ve hortumla üzerine su sıkılarak serinletildi.

Hayvanat bahçesi Saha Sorumlusu Mesut Kaya, AA muhabirine, yazın en sıcak günlerini yaşadıklarını belirterek, buradaki hayvanların da sıcaktan olumsuz etkilenebildiğini söyledi.

Hayvanları sıcaktan korumak için bazı önlemler aldıklarını dile getiren Kaya, "Günün sıcak saatlerinde hayvanlarımızın havuzlarına buz kalıpları atarak suyu daha da soğutarak serinlemelerini sağlıyoruz. Bunun dışında meyve yiyen hayvanlar için buzun içine meyve saklayarak serinlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Kaya, bazı büyük barınaklarda da otomatik sulama sistemi olduğunu aktararak, günün belli saatlerinde bu sistemle hayvanların serinlemesinin sağlandığını ifade etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır