Sıcaklar tetikliyor: Hareketsizlik yüz binlerce kişiyi öldürebilir!

Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki dolaylı etkilerine dair çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Artan sıcaklıklar yalnızca doğrudan sağlık risklerini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda fiziksel aktiviteyi azaltarak 2050 yılına kadar yüz binlerce ek ölüme zemin hazırlıyor.

Araştırmaya göre, dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıklar, fiziksel aktiviteyi azaltarak 2050'ye kadar yüz binlerce ek ölüme neden olabilir.

156 ÜLKEDEN VERİLER ANALİZ EDİLDİ

Güney Amerika'da çeşitli üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında, 2000-2022 döneminde 156 ülkeden elde edilen verileri analiz etti.

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışının fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerinde seyrettiği her ay, küresel fiziksel hareketsizlik oranının ortalama yüzde 1,44 arttığını saptadı.

Araştırmacılar, söz konusu etkilerin gelişmiş ülkelere kıyasla düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.

470 BİN İLA 700 BİN EK ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Fiziksel olarak daha az aktif olunmasına neden olan aşırı sıcakların insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve 2050 yılına kadar 470 bin ila 700 bin ek ölüme yol açabileceğini tespit eden araştırmacılar, bu durumun yıllık 2,4 ila 3,68 milyar dolarlık iş gücü verimliliği kaybına dönüşeceğini öngördü.

Araştırmacılar, çalışma sonucunda elde ettikleri bulguların dünya genelindeki sağlık ve ekonomi yükünü hafifletmek amacıyla emisyon azaltım hedeflerinin yanı sıra ısıya uyumlu şehir planlaması, sübvanse edilmiş iklim kontrollü egzersiz tesisleri ve hedef odaklı sıcaklık riski iletişimine öncelik verilmesinin önemine işaret ettiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma bilimsel araştırma sıcaklık
