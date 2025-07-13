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Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar

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Ufuk Dağ

Sıcaklık denilince akla gelen ilk illerin başında Adana geliyor. Bu yazda kavurucu sıcaklıklara şahit olan Adanalılardan bazıları ise hala tehlikeli kanallarda serinlemeye devam ediyor. 15 yaşından küçük 3 çocuğun tehlikeli anları kameralara yansıdı.

Adana’da kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürürken, her yaz onlarca kişinin ölümüne neden olan kanallara giren bazı çocuklar akıntıya kapılmamak için eski bir koltuğu kayık gibi kullanarak tehlikeli sulara atladı.

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 1

TERMOMETRELER ÇILDIRDI

Kentte hafta sonu 35 derece ölçülen hava sıcaklığı güneş altındaki termometrelerde 38 derece olarak görüldü. Yüksek nemin etkisiyle özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceleri aştığı kentte bazı gençler ve çocuklar, her yaz onlarca kişinin ölümüne neden olan ve yetkililerin sık sık uyarılarda bulunup, girilmemesi yönünde afişler astığı sulama kanallarında serinledi.

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 2

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Daha önce gençler akıntıya kapılmamak için kanalların üzerinden geçen yaya geçidi ya da korkuluklara asılan ipleri kendilerine bağlayarak sürüklenmemek için çaba harcarken, bu kez kanalda 3 çocuğun attıkları koltukla yüzdüğü anlar kameralara yansıdı.

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 3

Polislerin ‘Bir anlık eğlence, bir ömür pişmanlık olabilir’ yazılı afiş astığı merkez Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi İlim Yolu üzerinde bulunan sulama kanalında yaşları 15’ten küçük 3 çocuk, önce buldukları eski bir koltuğu suya attı. Ardından kendileri de suya atlayan çocuklar koltuğu kayık gibi kullanarak saatlerce tehlikeli sularda yüzdü. Çocukların sözde eğlencesi, görenlerin tepkisini çekti.

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 4

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 5

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 6

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 7

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 3

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 4

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 5

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 6

Sıcaklara dayanamadılar! Canlarını böyle hiçe saydılar 7

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Anahtar Kelimeler:
Adana kanal sıcak çarpması
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