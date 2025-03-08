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Sıcaklık arttı, kayısı bahçeleri beyaza büründü

08.03.2025 09:26
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Türkiye'nin sofralık kayısıda yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı kayısı ağaçları erken çiçek açtı. Bahçelerin gelinliğini giydiği bahçelerde her sezon ortalama yaklaşık 200 bin ton kayısı hasat edildiği bildirildi.

Sıcaklık arttı, kayısı bahçeleri beyaza büründü

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2 milyondan fazla kayısı ağacı bulunurken, her yıl ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Kentte üretimin yüzde 85'i Mut ilçesinde yapılıyor. Mut ilçesinde 77 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan on binlerce coğrafi işaretli kayısı ağacının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü. Artan sıcaklıklar nedeniyle erken çiçek açarak beyaz gelinliğini giyen bahçeler, görsel şölen sundu.

BAHÇE SAHİPLERİNE UYARI GELDİ

Kayısı bahçelerini gezen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, "Bu yıl havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlarımız çiçek açmıştır. Ağaçlarımızda monilya hastalığı olmaması için şu anda monilya ilaçları atılmaktadır. Yalnız buradan tüm çiftçilerimizi üreticilerimizi uyarmak durumundayız. Monilya ilacı atarken lütfen zehir katmayalım. Zehir arıları öldürür ve tozlanmayı önler" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan zirai dondan diğer ilçeler gibi Mut'un çok etkilenmediğin aktaran Yılmaz, "Soğuklardan kaynaklı biraz hasar var lakin diğer ilçelere oranla hasarımız azdır. Yani zirai donlara rağmen inşallah bereketli bir sezon olur. Tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli kazanç diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HASADIMIZ ÇOK GÜZEL OLACAK"

40 dönüm civarında kayısı bahçesi olan Ali Yılmaz ise "Ağaçlarımız şu anda çiçek açmış durumda. Bu şekilde olursa hasadımız erken olacak. Başına bir kış gelmezse bu sene hasadımız çok güzel olacak. Bu sene biraz erken açtı ama güzel yani erken açmasına rağmen tutan kayısılarımız güzel" diye konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Mersin
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