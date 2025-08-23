HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu...

Boğucu sıcaklıklar geri döndü. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün hiçbir bölgemizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar, tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İç Anadolu'da termometre 35'i, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceyi buluyor. İşte il il hava durumu...

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu...
Cansu Akalp

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son tahminlere göre 7 bölgemizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu... 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 35, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 39, Az bulutlu ve açık

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu... 2

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 38, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık

KAYSERİ: 36, Az bulutlu ve açık

SİVAS: 35, Az bulutlu ve açık

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu... 3

KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 30, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 32, Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 34, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 32, Parçalı bulutlu

RİZE: 33, Parçalı bulutlu

ARTVİN: 34, Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık

KARS: 32, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

VAN: 29, Az bulutlu ve açık

AĞRI: 34, Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi: ibadete kapatıldı!Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi: ibadete kapatıldı!
Dünyada ilk: İnsan derisi üretildi! Dünyada ilk: İnsan derisi üretildi!

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcak çarpması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

Çernobil'de patlama sesleri! "Derin endişe duyuyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.