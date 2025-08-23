Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! Boğucu sıcak geri geldi: İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Son tahminlere göre 7 bölgemizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle olacak...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 34, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık

BALIKESİR: 35, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 33, Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR: 34, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 39, Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 36, Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI: 38, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık

KAYSERİ: 36, Az bulutlu ve açık

SİVAS: 35, Az bulutlu ve açık

KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 30, Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK: 27, Az bulutlu ve açık

AMASYA: 39, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 32, Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 34, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 32, Parçalı bulutlu

RİZE: 33, Parçalı bulutlu

ARTVİN: 34, Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 32, Az bulutlu ve açık

KARS: 32, Az bulutlu ve açık

MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

VAN: 29, Az bulutlu ve açık

AĞRI: 34, Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık