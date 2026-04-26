Sıcaklık yükseliyor! Hava ikiye bölündü: Kuzeyde bahar, doğuda yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Kuzey ve batı kesimlerde güneşli hava etkili olurken, doğu ve güneydoğu bölgelerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Sedef Karatay Bingül

Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Hava sıcaklıklarının ise özellikle kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda kar erimesine bağlı heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönler etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara’da rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara:

Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Muğla çevresinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz:

İç kesimler ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu:

Güney ve doğu kesimlerde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Batı Karadeniz:

Genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Doğu Karadeniz ile bazı illerde yağış görülecek, yüksek kesimlerde çığ riski var.

Doğu Anadolu:

Genelinde yağışlı hava hakim. Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu:

Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da 11 araç birbirine girdiAntalya'da 11 araç birbirine girdi
Aydın’da sıcaklık 28 dereceyi görecekAydın’da sıcaklık 28 dereceyi görecek

En Çok Okunan Haberler
Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

