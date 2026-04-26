Sıcaklık yükseliyor! Hava ikiye bölündü: Kuzeyde bahar, doğuda yağış var

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda kar erimesine bağlı heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönler etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara’da rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Muğla çevresinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.
İç kesimler ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak görülecek.
Güney ve doğu kesimlerde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Genel olarak parçalı ve az bulutlu.
Doğu Karadeniz ile bazı illerde yağış görülecek, yüksek kesimlerde çığ riski var.
Genelinde yağışlı hava hakim. Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
