Sıcaklık yükseliyor! Hava ikiye bölündü: Kuzeyde bahar, doğuda yağış var

Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Hava sıcaklıklarının ise özellikle kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Ülkenin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor. Aynı zamanda kar erimesine bağlı heyelan ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönler etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren Marmara’da rüzgarın hızını artırarak 40-60 km/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara:

Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu. İç kesimler ve Muğla çevresinde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz:

İç kesimler ve Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak görülecek.

İç Anadolu:

Güney ve doğu kesimlerde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Batı Karadeniz:

Genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Doğu Karadeniz ile bazı illerde yağış görülecek, yüksek kesimlerde çığ riski var.

Doğu Anadolu:

Genelinde yağışlı hava hakim. Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu:

Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.