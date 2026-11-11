HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde yağmur ve sağanak beklenirken Balıkesir'in Edremit ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde yükselmesine rağmen yurt genelinde mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı
Nilgün Arabacı

Kasım ayının ortasına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre 11 Kasım Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yerel yağmur ve sağanak görülecek. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yer yer şiddetini artırabileceği belirtilirken su baskını, yerel taşkın ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünde hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı 1

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak görüleceği öngörülüyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli'nde öğleden sonra, Bursa'da akşam saatlerinde, Çanakkale'de ise gün içerisinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı Ege'de aralıklarla sağanak yağış beklenirken Manisa, Denizli ve Uşak'ta öğle saatlerinden itibaren yerel yağış görülecek.

İzmir'de gün boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak. Kentte sıcaklığın en yüksek 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Muğla'da ise öğleden sonra başlayacak yağışla birlikte sıcaklığın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı 2

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya'nın doğu kıyılarında öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Burdur'un batısında da akşam ve gece saatlerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.

Adana ve Hatay'da ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor. Eskişehir'de 12, Konya'da 13, Çankırı'da ise 11 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de yağışların gün içerisinde farklı saatlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sinop'ta sabah saatlerinde, Düzce ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ise gece saatlerinde yerel yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklenirken Samsun'da sıcaklığın 17, Trabzon ve Rize'de 15 derece olması öngörülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava beklenirken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Erzurum ve Kars'ta en yüksek sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor. Van'da 7, Malatya'da ise 12 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Diyarbakır'da 14, Mardin'de 11, Siirt'te 13 ve Şanlıurfa'da 16 derece sıcaklık bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebileceği bildiriliyor.

SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 euroya döner Almanya'yı karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü, helikopterli destek istendi1 euroya döner Almanya'yı karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü, helikopterli destek istendi
Türkiye'nin en sıcak yerlerinden Adana eksi dereceleri gördüTürkiye'nin en sıcak yerlerinden Adana eksi dereceleri gördü

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Bu kez imzalar atılıyor

Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Bu kez imzalar atılıyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.