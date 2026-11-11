Sıcaklıklar artıyor ama yağış bitmiyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı

Kasım ayının ortasına yaklaşırken yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre 11 Kasım Çarşamba günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yerel yağmur ve sağanak görülecek. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı. Yağışların yer yer şiddetini artırabileceği belirtilirken su baskını, yerel taşkın ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun büyük bir bölümünde hafta boyunca parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL VE İZMİR'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak görüleceği öngörülüyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 19 derece olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli'nde öğleden sonra, Bursa'da akşam saatlerinde, Çanakkale'de ise gün içerisinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Kıyı Ege'de aralıklarla sağanak yağış beklenirken Manisa, Denizli ve Uşak'ta öğle saatlerinden itibaren yerel yağış görülecek.

İzmir'de gün boyunca aralıklarla sağanak etkili olacak. Kentte sıcaklığın en yüksek 21 dereceye ulaşması bekleniyor. Muğla'da ise öğleden sonra başlayacak yağışla birlikte sıcaklığın 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya'nın doğu kıyılarında öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağış öngörülüyor. Burdur'un batısında da akşam ve gece saatlerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.

Adana ve Hatay'da ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölge genelinde yağış beklenmezken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor. Eskişehir'de 12, Konya'da 13, Çankırı'da ise 11 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz'de yağışların gün içerisinde farklı saatlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sinop'ta sabah saatlerinde, Düzce ve Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak bekleniyor. Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ise gece saatlerinde yerel yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklenirken Samsun'da sıcaklığın 17, Trabzon ve Rize'de 15 derece olması öngörülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava beklenirken sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Erzurum ve Kars'ta en yüksek sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor. Van'da 7, Malatya'da ise 12 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Diyarbakır'da 14, Mardin'de 11, Siirt'te 13 ve Şanlıurfa'da 16 derece sıcaklık bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebileceği bildiriliyor.

SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece yükselmesi bekleniyor. Ancak bu artışa rağmen sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.