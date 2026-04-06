HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sıcaklıklar sert düşecek! Meteoroloji'den il il uyarı: Balkanlar'dan soğuk geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, pazar günü yaşanan bahar havası yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Çarşamba gününde itibaren sıcaklıkların sert bir şekilde düşmesi bekleniyor. Yurdun birçok kesiminde yağışların etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ kar erimesi tehlikesine karşı uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu tahminleri...

Türkiye genelinde hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren azalması bekleniyor. Bugün ve yarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası çarşamba günü itibarıyla tüm yurdu etkisi altına alacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 10 ila 15 derece birden düşmesi beklenirken, yağışların tüm illerde etkisini göstermesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.