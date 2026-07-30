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Şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkacak! İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valiliği, İstanbullu vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yayınlanan açıklamada 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi ve "Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise İstanbul dahil birçok il için sarı kodluuyarı verdi.

Şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkacak! İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da hava tersine dönüyor. MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden yarın ve 1 Ağustos Cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA! HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada rüzgarın şiddetinin saatte 70 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi ve şiddetli rüzgarın pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkacak! İstanbul Valiliği nden kuvvetli rüzgar uyarısı 1

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İlimizde rüzgârın 30 Temmuz Perşembe gününden 02 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (40–60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) esmesi beklenmektedir.

Şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkacak! İstanbul Valiliği nden kuvvetli rüzgar uyarısı 2

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Başta orman yangınları olmak üzere; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"

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İstanbul
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