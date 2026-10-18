HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü

Adana’da dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı yerinden sökülen 3 katlı bina dronla görüntülenirken, ev sahibi Davut Şahin, "Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu" dedi.

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Dün etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, 3 katlı binada hasara neden oldu. Rüzgarın etkisiyle binanın prefabrik çatısı yerinden sökülürken, çatı katındaki evin içi darmadağın oldu. Olay sırasında evde bulunan aile ve misafirlerinden oluşan toplam 10 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada maddi hasar meydana geldi.
"Evi yıktı geçti"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ev sahibi Davut Şahin (61), bir anda fırtına çıktığını söyleyerek, "Otuz saniye ya sürdü ya sürmedi. Evde misafirler ve çocuklar vardı. Evi yıktı geçti. Hepsi otuz saniyede oldu. Nereye tutunacağımızı şaşırdık. Kapılara duvarlara tutunduk. Sonrasında her taraf yıkıldı" dedi.
"Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız"
Şahin, önce deprem olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Öyle bir uğultu geldi. Yapacak bir şey yok. Çocuklarımıza bir şey olmadı. Evde 10-12 kişi vardı. Ev yerle bir oldu. Afetten daha kötü oldu. Yetkililer yardım yaparlarsa güzel olur. Yapmazlarsa da canları sağ olsun. Burayı bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 1

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 2

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 3

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 4

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 5

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 6

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 7

Şiddetli rüzgar çatıyı söktü, ev harabeye döndü 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da polis ekiplerinden kumar operasyonuKonya’da polis ekiplerinden kumar operasyonu
İnşaattan düşen işçi ağır yaralandıİnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.