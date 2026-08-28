Side'de antik kentin görkemli kapısı yeniden gün ışığına çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Herakles'in "On İki İşi" ile tanrı ve tanrıçaların tasvirlerinin yer aldığı anıtsal Herakles Kapısı gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Side Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, Gymnasium'un kuzeybatı köşesinden Doğu Kapısı'na kadar uzanan yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'ndeki çalışmalar tamamlandı.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, AA muhabirine, kazılarda B Caddesi'nin milattan sonra 2. yüzyılda kuzey kenarı boyunca uzanan bir stoa ve bu yapının gerisindeki çok sayıda mekanla birlikte planlandığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Caddenin milattan sonra 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksine dahil edilmesiyle mimari görünümünün önemli ölçüde değiştiğini belirten Alanyalı, bu dönemde stoanın üzerinde yeni anıtsal girişler oluşturulduğunu ifade etti.

Alanyalı, bu girişler arasında en dikkat çekici yapının Herakles Kapısı olduğunu belirterek, "Kapıda, Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaların yanı sıra Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı mimari elemanlar tespit ettik." dedi.

Kabartmalar Geç Antik Çağ'da yeniden kullanılmış

Kapıda bulunan kabartmaların milattan sonra 3. yüzyılın başlarına tarihlendirildiğini aktaran Alanyalı, söz konusu eserlerin Geç Antik Çağ'da kapının inşasında devşirme malzeme olarak yeniden kullanıldığının anlaşıldığını kaydetti.

Alanyalı, Herakles'in mitolojik mücadelelerini anlatan kabartmaların yanı sıra farklı tanrı ve tanrıçaların tasvirlerinin de kapıda yer almasının, yapının sanatsal ve tarihsel önemini artırdığına işaret etti.

Caddesi anıtsal kent aksına dönüştü

Kazılarda ortaya çıkarılan stoa, anıtsal kapılar ve farklı yapı evrelerinin, Side'nin Roma İmparatorluk Dönemi'nden Geç Antik Çağ'a uzanan mimari dönüşümünü aynı güzergah üzerinde takip etme imkanı sunduğunu belirten Alanyalı, çalışmaların kentin tarihsel gelişimine ilişkin önemli bilgiler sağladığını ifade etti.

Side Antik Kenti'ndeki çalışmaların 2022'den bu yana "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yıl boyunca geniş bir ekiple sürdürüldüğünü anlatan Alanyalı, proje kapsamında kentin önemli anıtsal yapıları ile kamusal alanlarının gün yüzüne çıkarıldığını dile getirdi.

Kazı çalışmalarının yanı sıra koruma ve restorasyon faaliyetlerinin de devam ettiğini belirten Alanyalı, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bilim dünyasıyla paylaşılmasına yönelik bilimsel çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.



Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır