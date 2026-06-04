Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, İstanbul Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamındaki Sıfır Atık Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. 4-7 Haziran tarihlerinde “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen festival; sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

GÜN GÜN FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin açılış gününde çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her yaştan ziyaretçi birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in etkileyici performansı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan Fungistanbul konseri ve dünyaca ünlü Recycled Orchestra of Cateura’nın ilham veren gösterisi katılımcıları bekliyor. Gün boyunca doğa, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci temalı söyleşiler düzenlenirken, akşam saatlerinde Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin ikinci gününde çocuk tiyatroları, kum sanatı gösterileri, doğa hikâyeleri anlatımları ve sürdürülebilir yaşam temalı söyleşiler ziyaretçileri bekliyor. Akşam programında ise Sinan Akçıl ve Emre Aydın konserleri yer alacak. 6 Haziran Cumartesi günü çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve ilham veren söyleşilerin yanı sıra Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Gökhan Ünver sahne alacak. Festivalin üçüncü günü Poizi ve Sefo konserleriyle sona erecek.