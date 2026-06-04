HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, bugün İstanbul’da başlayan Sıfır Atık Festivali ile yeni bir buluşma noktası kazandı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen festival, 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı
Doğukan Akbayır

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, İstanbul Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamındaki Sıfır Atık Festivali, kapılarını ziyaretçilere açtı. 4-7 Haziran tarihlerinde “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen festival; sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, çevresel farkındalığı artırmayı ve sıfır atık uygulamalarını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı 1

GÜN GÜN FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin açılış gününde çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her yaştan ziyaretçi birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’in etkileyici performansı, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alan Fungistanbul konseri ve dünyaca ünlü Recycled Orchestra of Cateura’nın ilham veren gösterisi katılımcıları bekliyor. Gün boyunca doğa, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilinci temalı söyleşiler düzenlenirken, akşam saatlerinde Rafet El Roman ve Mazhar Alanson festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı 2

Festivalin ikinci gününde çocuk tiyatroları, kum sanatı gösterileri, doğa hikâyeleri anlatımları ve sürdürülebilir yaşam temalı söyleşiler ziyaretçileri bekliyor. Akşam programında ise Sinan Akçıl ve Emre Aydın konserleri yer alacak. 6 Haziran Cumartesi günü çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve ilham veren söyleşilerin yanı sıra Türkiye’nin sevilen komedyenlerinden Gökhan Ünver sahne alacak. Festivalin üçüncü günü Poizi ve Sefo konserleriyle sona erecek.

Sıfır Atık Festivali İstanbul’da başladı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldilerDikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli ve Özgür Özel o etkinlikte bir araya geldiler
Silah sesleri paniğe yol açtı: Böyle etkisiz hale getirildilerSilah sesleri paniğe yol açtı: Böyle etkisiz hale getirildiler

Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.