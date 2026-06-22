Sıfır Atık Vakfı, Londra İklim Eylemi Haftası’nın ana partneri olarak küresel iklim gündeminde yer aldı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın ana partnerlerinden olduğu Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında İklim İnovasyon Forumu gerçekleştirildi.

Küresel emisyonların önemli bir bölümünün malzeme, ürün ve gıda üretimi ile tüketim süreçlerinden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle düzenlenen etkinlikte; doğrusal “al-üret-at” modellerinden döngüsel sistemlere geçişin iklim eylemindeki rolü ele alındı.

Forumda iş dünyası liderleri, yatırımcılar, politika yapıcılar, tedarik zinciri temsilcileri ve inovasyon öncüleri; döngüsel iş modellerinin emisyon azaltımına katkısı, kritik minerallerin rolü, tedarik zincirlerinde dayanıklılık, sıfır atık ekonomilerini hızlandıracak politika ve finans mekanizmaları ile malzeme, gıda ve tekstil alanlarındaki ölçeklenebilir çözümleri değerlendirdi.

Sıfır Atık Vakfı, Ellen MacArthur Vakfı ve WRAP iş birliğiyle gerçekleştirilen oturumlarda, döngüselliğin yalnızca bir sürdürülebilirlik hedefi değil; ekonomik değer üretimi, rekabet avantajı ve dayanıklı sistemler oluşturma açısından da stratejik bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

“SIFIR ATIK YAKLAŞIMI İKLİM EYLEMİNİN KURUCU UNSURLARINDAN BİRİ"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İklim İnovasyon Forumu kapsamında “Döngüsellik ve Sıfır Atık” programının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının iklim eylemindeki kurucu rolüne ve sürdürülebilir kalkınma açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, Sıfır Atık Forumu vizyonu ve COP31 hedefleri doğrultusunda tekstilden gıda sistemlerine, metan azaltımından finansmana kadar uzanan kritik alanlarda uygulanabilir çözümlerin ölçeklendirilmesine yönelik adımları vurguladı.

SIFIR ATIK VİZYONU KÜRESEL İKLİM PLATFORMLARINDA GÜÇLENİYOR

Londra İklim Eylemi Haftası’nın ana partnerleri arasında yer alan Sıfır Atık Vakfı, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve sıfır atık yaklaşımının küresel iklim gündemindeki rolünü uluslararası paydaşlarla paylaşacak.

Sıfır Atık Vakfı’nın Londra İklim Eylemi Haftası’ndaki etkinlikleri, Türkiye’nin COP31 sürecinde sıfır atık yaklaşımını küresel iklim gündeminde daha güçlü şekilde konumlandırma hedefinin önemli bir parçasını oluşturuyor.