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  4. Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.02.2025 12:54
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Geçtiğimiz günlerde 408 şubesi bulunan Maydonoz Döner hakkında ortaya çıkanlar tüm Türkiye'yi şoke etmişti. FETÖ operasyonunun hedefinde olan Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin hakkındaki gerçekler ise herkesi şaşkına çeviriyor. Şeyhin'in döner zinciri sahibi olmadan önce ayakkabı boyacılığı ve bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı.

Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

2018 yılında Ankara'da ilk şubesini açan Maydonoz Döner geçen 7 senelik süreçte 408 şubeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük döner zinciri oldu. Fakat geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Maydonoz Döner hakkında FETÖ operasyonu gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında şirketin sahibi Ömer Şeyhin hakkındaki detaylara Sabah ulaştı.

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15 TEMMUZ'DA HÜCRE EVİNDE SAKLANMIŞ

Tutuklanan Şeyhin’in 15 Temmuz’da darbe girişimine katılan eski Yüzbaşı ile firari olarak hücre evinde saklanırken 1 milyon 952 bin liralık sözleşme imzaladıklarının belgesi bulundu.

SIFIRDAN EN TEPEYE!

Erzurum'un Horasan ilçesinde doğduğunu ilkokulu burada bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini açık öğretimde tamamladığını belirten Ömer Şeyhin, 1992 yılında geldiği İstanbul'da yaklaşık dört yıl ayakkabı boyacılığı yaptığını, sonra FETÖ'yle bağlantılı Güllüoğlu baklava şirketinde bulaşıkçı olarak işe girdiğini, burada yaklaşık 13 yıl çalıştığını anlattı.

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Şeyhin ifadesinde şunları söyledi:

-2010 yılında bir döner firmasında mağaza müdürlüğü yaptım. Daha sonra bir çiğ köfte firmasında Bölge Müdürü olarak işe başlayıp 4 yıl 6 ay çalıştım. 2010 yılından bu yana döner sektöründe bilgi sahibi olduğum gıda sektöründe başarılı olacağıma inandığım için bu sektörde bir iş yeri kurmaya karar verdim.

-2018 yılında Maydanoz Döner'in şirketi SOMCA ismiyle bir işyeri faaliyete geçirdim. İlk şubemizi Ankara Mamak Nato Yolu üzerinde Maydonoz Döner ismiyle faaliyete geçirdik. Şu an Türkiye ve yurtdışında bildiğim kadarıyla toplam 408 adet şubemiz vardır.

MASAK tarafından FETÖ üyeleriyle bağlantılı hesap hareketleri sorulan ve para alışverişi yaptığı birçok ismi tanımadığını belirten aynı zamanda şirket ortaklığı yaptığı bütün örgüt üyelerinin de FETÖ üyesi olduğundan haberinin olmadığını öne süren Ömer Şeyhin, ifadesinde "hakkımızdaki dedikodu ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Ben yapılan bunca dedikodu ve fitnenin tamamen rakiplerimizden veya küresel rakiplerimiz tarafından bir algıyla yapıldığını düşünüyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö 15 temmuz Maydonoz Döner
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