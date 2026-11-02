Sigara içenler dikkat! Bu 5 belirtiyi sakın hafife almayın

Sigara başta olmak üzere tütün ürünleri kullanımının, akciğer ve gırtlak kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp-damar hastalıklarında önemli rol oynadığı uzun yıllardır biliniyor. Ancak günümüzde bilimsel çalışmalar; tütün ürünlerinin kullanılmasıyla meme kanseri arasındaki bağlantıyı da net biçimde ortaya koyuyor.

Elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri, nargile ve dumansız tütün kullanımıyla meme kanseri riski arasındaki ilişkiye yönelik verilerin de henüz sınırlı olmakla birlikte, kanser hastalarında tedaviyi olumsuz etkilediğini ve ölüm oranlarını artırdığının bilindiğini vurgulayan Doç. Dr. Aykaç “Tütün endüstrisi tarafından ‘buhar’ olarak adlandırılan aerosol içerisinde nikotin, nitrozaminler ve çeşitli toksik bileşiklerin bulunması bu ürünlerin de kansere yol açabileceğini düşündürmekte, bu nedenle uzak durmak gerekmektedir” diye konuşuyor.

SİGARA İÇENLERDE İHMALE GELMEZ BELİRTİLER

Sağlıklı yaşam için yapılabilecek ilk ve en etkili adımın tütün ürünlerini kullanmayı bırakmak olduğunu, araştırmalara göre sigarayı bırakmayla riskin de zaman içinde azaldığının ortaya konulduğunu vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, sigara içenlerde alarm niteliği taşıyan 5 belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Üç haftayı aşan öksürük

Sigara içen kişilerde görülen ‘sigara öksürüğü’ genellikle hafif oluyor ve düzenli bir seyir gösteriyor. Buna karşın öksürüğün üç haftadan uzun sürmesi, karakterinin değişmesi (kuru öksürükten balgamlıya dönmesi gibi) ve şiddetinin artması durumunda zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekiyor.

Balgamda kan görülmesi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, balgamda kan çizgileri veya kan görülmesinin, miktarı ne kadar az olursa olsun ciddiye alınması gereken bir belirti olduğunu vurguluyor.

Nefes darlığı

Daha önce zorlanmadan yürünebilen bir mesafede nefes nefese kalmak veya daha önce rahatlıkla çıkılan merdiven sayısının azalması, akciğer kapasitesinde azalma olduğuna işaret edebiliyor.

Göğüs ağrısı

Nefes alıp verirken, öksürürken veya derin nefes alırken ortaya çıkan ve sürekli hale gelen göğüs ağrısının basit bir kas ağrısıyla karıştırılmaması son derece önemli. Zira süreklilik gösteren veya tekrarlayan göğüs ağrısı, önemli bir hastalığın sinyali olabiliyor.

Ses kısıklığı

Kısa süreli ses kısıklığı çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonları gibi geçici nedenlere bağlı olarak gelişiyor. Ancak iki-üç haftadan uzun süren ve kendiliğinden geçmeyen ses kısıklığının ciddiye alınması gerekiyor.