Sigara içmek istediği esnada otomobilinde yaşanan patlama sonucu 1 kişi yaralandı

Ankara’da otomobili içerisinde sigara içmek istediği esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobiline bindikten sonra sigara içmek isteyen bir sürücü, otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken, itfaiye ekipleri patlama sonrası hasar gören araca müdahale etti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

