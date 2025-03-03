Sigaranın zararları saymakla bitmez! Uzman doktor uyardı: “Ağız kanseri riskini 8 kat artırıyor”

Ağız sağlığının, genel sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, Yeşilay Haftası'nda sigara kullanımının olumsuz etkilerine karşı toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Özellikle diş eti çekilmesi, diş kaybı ve ağız kanseri gibi hastalıkların başlıca sebepleri arasında yer alan sigara kullanımı, bireylerin sağlığını tehdit eden önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

“AĞIZ KANSERİ RİSKİ 8 KAT FAZLA”

Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, Yeşilay Haftası kapsamında ağız sağlığı için büyük tehdit oluşturan tütün kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tütün kullanımının diş eti çekilmesi, diş kaybı, ağız kanseri gibi önemli sağlık sorunlarına sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, "Sigara içenlerde ağız kanseri riski, içmeyenlere göre 8 kat daha fazladır" dedi.

“DİŞ TEDAVİLERİNİN İYİLEŞME SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLER”

Tütün kullanımının, dişleri çevreleyen destek dokuların zayıflamasına yol açarak diş eti çekilmesine ve dişlerin uzun vadede ağızda kalma süresinin kısalmasına neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Tütün ağızda plak birikimini artırır, diş etlerinde iltihaplanmalara yol açar ve diş kaybına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Sigara içen bireylerin diş kayıpları daha fazladır. Ayrıca, sigara içmenin diş tedavilerinin iyileşme sürecine de olumsuz etkileri bulunuyor" dedi.

“ERKEN TEŞHİS VE DÜZENLİ DİŞ HEKİMİ KONTROLLERİ ÖNEMLİDİR”

Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "İçeriğindeki toksik ve kanserojen maddeler, ağız dokularında hücresel hasara yol açarak kanser gelişme riskini artırır. Sigara içen bireylerde ağız kanseri riski, içmeyenlere göre yaklaşık 8 kat daha fazladır. Sigara içen bireylerde iyileşme süreci de yavaşladığından, erken teşhis ve düzenli diş hekimi kontrolleri hayati önem taşır." dedi.

"SİGARA BIRAKILIRSA DİŞ ETİ HASTALIKLARININ İLERLEMESİ DURABİLİR”

Tütün kullanımının terk edilmesinin ağız ve diş sağlığı üzerindeki önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Sigara içmenin bırakılması, diş eti hastalıklarının ilerlemesini durdurabilir ve diş kaybı riskini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, düzenli diş hekimi kontrolleri, ağız hijyenine dikkat edilmesi ve sağlıklı bir beslenme düzeni de diş eti sağlığını korumada önemli rol oynar" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKLI AĞIZ, YAŞAMIN TEMELİDİR"

Ağız sağlığını korumanın ve diş kayıplarını önlemenin genel sağlık için kritik bir unsur olduğunu vurgulayan ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Özer Yücel, "Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın temelidir" dedi.

(İHA)