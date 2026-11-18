Tütün Kontrolü (Tobacco Control) dergisinde yayımlanan araştırma, uzun süreli elektronik sigara kullanımının akciğerler üzerindeki etkilerini inceledi.

Northwell Health bünyesindeki North Shore University Hospital ve Long Island Jewish Medical Center Astım Merkezi Direktörü Dr. Mina Makaryus'un öncülük ettiği pilot çalışmada, yaşları 21 ile 35 arasında değişen 22 elektronik sigara kullanıcısının akciğer fonksiyon testleri değerlendirildi.

Katılımcıların araştırmanın başlangıcında ve yaklaşık 12 ay sonra yapılan testleri karşılaştırıldı. Akciğerlerden tek nefeste çıkarılabilen hava miktarını ölçen FEV1 değerlerinde bir yılın sonunda önemli düşüş tespit edildi.

Araştırmaya göre günde 5 ila 9 kez elektronik sigara kullananların FEV1 değerinde 100 mililitre, günde 30 veya daha fazla kez kullananların değerinde ise 240 mililitre düşüş görüldü.

KOAH RİSKİNE KARŞI UYARI

Araştırmanın başındaki Dr. Mina Makaryus, sonuçların elektronik sigaranın sanıldığı kadar zararsız olmadığını gösterdiğini belirterek kullanıcıların bu çalışmayı bir uyarı olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Akciğer fonksiyonlarındaki düşüşün uzun vadede devam etmesinden endişe ediliyor. Uzmanlara göre bu durum, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi tedavisi bulunmayan solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir.

Makaryus, elektronik sigarayla solunan maddelerin akciğer fonksiyonlarına zarar verebileceğini ve uzun süreli kullanımın KOAH benzeri kalıcı akciğer hasarlarına neden olabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar ise çalışmanın küçük bir katılımcı grubuyla yürütüldüğünü ve kesin sonuçlara ulaşmak için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Buna rağmen çalışma, uzun süreli elektronik sigara kullanımının KOAH riski oluşturabileceğine ilişkin ilk göstergelerden biri olarak değerlendirildi.

ELEKTRONİK SİGARA TANSİYON RİSKİNİ DE ARTIRABİLİR

Elektronik sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin daha önce yapılan ayrı bir araştırmada da dikkat çeken sonuçlara ulaşılmıştı. Çalışmada sigara ve elektronik sigara kullanan kişilerin, bu alışkanlıkların hiçbirine sahip olmayanlara göre yüksek tansiyon görülme olasılığının yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu belirtilmişti.

Halk sağlığı uzmanı ve epidemiyolog Vikram Niranjan da elektronik sigaraya hiç başlamamış kişilerin bu alışkanlığı edinmemesi gerektiğini söyledi. Sigarayı bırakmak isteyenlere ise nikotin bantları, sakızlar, ilaçlar ve profesyonel desteğin daha güçlü bilimsel kanıtlara sahip yöntemler olduğunu hatırlattı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ise nikotin içeren elektronik sigaraların normal sigaradan daha az zararlı olduğunu ve sigarayı bırakmada etkili araçlardan biri olarak kullanılabildiğini belirtiyor. Ancak uzun vadeli etkilerinin henüz tam olarak bilinmediği ve tamamen zararsız olmadığı konusunda uyarıyor.