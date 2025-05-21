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Signal nedir, özellikleri nelerdir? Signal nasıl kullanılır? Signal yazışma uygulaması

Teknolojinin her geçen gün biraz daha gelişmesi, internetin günlük hayatın her alanına yayılması ve neredeyse tüm işlemlerin internet üzerinden yapılabilir hale gelmesi sayesinde cep telefonlarında kullanılan uygulamalar ve oyunlar da geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Signal uygulaması da bu gelişmenin bir ürünü olmuştur.

Signal nedir, özellikleri nelerdir? Signal nasıl kullanılır? Signal yazışma uygulaması
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Signal nedir?
  • Signal özellikleri nelerdir?
  • Signal nasıl kullanılır?

Günümüzde her geçen gün bir yenisi eklenen uygulamalarla iletişimin çeşitlendirilmesi ve mobil cihazlar ile cep telefonlarından olabilecek en yüksek verimin alınması hedeflenmektedir. Son zamanların adı en çok duyulan uygulamalarından biri de Signal adı verilen uygulamadır.

Signal nedir?

WhatsApp adı verilen uygulama dünya genelinde en çok kullanılan ve kullanıcı sayısı en fazla olan uygulamalardan biridir. Ancak son zamanlarda bu uygulama ile ilgili çeşitli sorunlar yaşanması alternatif iletişim uygulamalarının geliştirilmesine neden olmuştur.

Signal isimli uygulama bu alternatif uygulamalar arasında yer almakta ve her geçen gün kullanıcı sayısı biraz daha artmaktadır. Anlık mesajlaşma uygulaması olan Signal uygulaması şifreli, açık kaynaklı, görüntülü bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Signal Vakfı ile Signal Messenger LLC tarafından geliştirilmekte olan bir uygulamadır.

Signal özellikleri nelerdir?

Signal yazışma uygulaması WhatsApp uygulamasına alternatif uygulama olarak ortaya çıksa ve geliştirilse de çeşitli özellikleri vardır. Bazı özellikleri ise şunlardır:

  • iOS ve Android cihazlarda Signal kullanıcıları görüntülü ve sesli arama yapabilirler.
  • Tüm aramalar bir kablosuz bağlantı ya da veri bağlantısı üzerinden yapılabilir.
  • Şehirlerarası ve uluslararası alanda ücretsiz olarak kullanılabilir.
  • Resimler, sesli notlar, GIF ya da video mesajları gönderilebilir ve alınabilir.
  • Tüm iletişimler otomatik olarak uçtan uca şifreleme özelliğine sahiptir.
  • Telefon kaybolur ya da çalınırsa ek koruma mekanizması sayesinde ekran kilidi zaman aşımı aralığı tanımlanır.

Signal nasıl kullanılır?

Ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanılabilen Signal uygulaması, Signal Vakfı ile Signal Messenger LLC tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Kullanımı ise son derece kolaydır. Uçtan uca şifreleme özelliği bulunan Signal uygulaması hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilmektedir.

Alternatif bir iletişim uygulaması olarak geliştirilen Signal uygulaması WhatsApp uygulamasına alternatif olarak meydana gelmiş ve kullanımı da WhatsApp uygulamasına yakın bir şekilde tasarlanmıştır.

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Signal
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