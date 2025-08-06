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Siirt'te çaya giren 3 çocuktan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

Siirt'te Kezer Çayı’na giren 3 çocuktan 1’i kendi imkanlarıyla kurtuldu, 1’i kurtarıldı, 1’i akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Siirt'te çaya giren 3 çocuktan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp

Olay, öğle saatlerinde kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı’nda meydana geldi. Çaya giren 3 çocuk, akıntıya kapıldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Batman Belediyesi dalgıç, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuklardan biri kendi çabasıyla kıyıya çıkarken, biri ekipler tarafından kurtarıldı.

Siirt te çaya giren 3 çocuktan 2 si kurtarıldı, 1 i kayıp 1

SUDA KAYBOLAN ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Suda kaybolan diğer çocuk için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kezer Çayı’ndaki çalışmalarda dalgıç ekipler su altında tarama yaparken, kurtarma anlarından biri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt te çaya giren 3 çocuktan 2 si kurtarıldı, 1 i kayıp 2

(DHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Siirt boğulma dere
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