Siirt’te iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada kamerada: 3 yaralı

Siirt’te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada kamerada: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1750’nci Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Siirt’te iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada kamerada: 3 yaralı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgada kamerada: 3 yaralı 2

(DHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
Anahtar Kelimeler:
Siirt kavga
