Siirt'te İsrail protesto edildi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması, Siirt Peygamber Sevdalıları Dernek Başkanı Orhan Ay, tarafından okundu. Etkinliğe Siirt'teki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Basın açıklamasını okuyan Ay, “Filistin halkı 1948 yılından bu yana, sistematik zulüm ve sürgünlerle karşı karşıya bırakılmıştır. Özellikle son dönemde Gaze’de yaşanan insanlık dışı saldırılar, sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, hastaneler ve ibadethaneler hedef alınması siyonist rejimin vahşetini bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır