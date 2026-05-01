HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Gündem

Siirt'te otomobil kazası! 3 yaralı

Siirt'te refüje çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu Ebu Vefa Camii mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin içerisinde sıkışan 3 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.