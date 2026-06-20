HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Siirt’te YKS’ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

Siirt’te polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç kalan öğrencilerin yardımına koştu.

Siirt’te YKS’ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini evde unutan, yanlış sınav merkezine giden ve çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi ekip araçlarıyla güvenli şekilde sınav merkezlerine ulaştırdı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için zamanla yarışan polis ekipleri, adayların sınava katılmalarını sağladı. Öğrenciler ve aileleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ettiler. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren tüm adaylara başarı dileklerini ilettiler.

Siirt’te YKS’ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik olduMevlitte ikram edilen yemek sonrası 13 kişi hastanelik oldu
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaŞanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.