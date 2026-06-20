Siirt’te YKS’ye geç kalan öğrencileri sınava polis yetiştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini evde unutan, yanlış sınav merkezine giden ve çeşitli nedenlerle sınava geç kalma riski bulunan 25 öğrenciyi ekip araçlarıyla güvenli şekilde sınav merkezlerine ulaştırdı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için zamanla yarışan polis ekipleri, adayların sınava katılmalarını sağladı. Öğrenciler ve aileleri, gösterdikleri duyarlılık nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ettiler. Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren tüm adaylara başarı dileklerini ilettiler.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır