Siirt’te zabıta denetimlerinde 325 iş yeri kontrol edildi

Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde 325 iş yeri kontrol edildi, 13 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

15-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 220 iş yeri uyarılırken, kurallara uymayan 13 iş yerine toplam 18 bin 278 lira ceza kesildi. Vatandaşlardan gelen 47 şikayet de değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Denetimler kapsamında seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler hakkında işlem yapıldı. Ayrıca görüntü kirliliğine yol açan 3 el arabası, 1 tezgah ve çeşitli malzemeler toplanarak belediye deposuna kaldırıldı.

Siirt Belediyesi, kent estetiği ve kamu düzenini korumaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Siirt
