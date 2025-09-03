HABER

Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde iki otomobil ve park halindeki bir aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 AL 6071 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı araç takla atarken, park halindeki 15 ET 344 plakalı otomobil de hasar gördü.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı 1

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde zincirleme kaza: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

